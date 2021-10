Lucas Lucco se pronuncia sobre suposto affair com Luan Santana

Após muita insistência, Lucas Lucco se pronunciou sobre os rumores que tomaram as redes sociais nos últimos dias. Ao ser questionado pelos seguidores do Instagram, ele comentou sobre o suposto envolvimento amoroso com Luan Santana. As informações são do UOL.

(Reprodução: Instagram)

Um internauta perguntou: “Lucas, o que você tem a dizer sobre a fofoca envolvendo você e Luan Santana?“. Sem pensar duas vezes, o cantor disparou: “Vou falar pra vocês um negócio. Se eu gostasse de homem vocês já estariam sabendo há muito tempo. Vocês não me conhecem, não. Hoje eu estou casado, graças a Deus, com um filho lindo…”.

A história começou a ganhar repercussão após um perfil do Instagram divulgar a notícia do romance entre os dois cantores. A página, inclusive, disse que Lucas e Luan namoraram por cerca de quatro anos de forma escondida.

Na publicação, ainda estava escrito que o suposto envolvimento teria terminado porque “Lucas precisou iniciar seu relacionamento com a atual esposa para alavancar a carreira”.