Lucas Lucco mostra ultrassom do filho com Lorena Carvalho

Lucas Lucco aproveitou o dia das crianças para babar por seu filho com Lorena Carvalho. Com a localização barriga da mamãe, o cantor fez uma postagem exibindo o ultrassom do bebê."Que criança linda! A cara do pai. Feliz dia das crianças!", brincou o artista na legenda.

Os dois esperam um menino, mas ainda não definiram o nome.

Lorena também já compartilhou com os internautas sobre algumas mudanças em seu corpo devido à gravidez. "Com a gravidez, senti que as celulites aumentaram bastante. O meu bumbum está mais flácido, deu uma caidinha (risos). Mas fiquei sem treinar no começo da gestação, fiquei de repouso. Acredito que depois da gestação devem cair. Os meus mamilos estão mais escuros. Eu senti que meu quadril já aumentou um pouco", explicou Lorena, que também disse que os seios estão maiores.