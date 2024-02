Lore Improta, musa da Viradouro, celebra o título da agremiação: 'A gente merecia demais'

A musa da Unidos do Viradouro, Lore Improta, não conteve a emoção ao celebrar o terceiro título de campeã do Carnaval carioca com a escola. Direto da quadra da agremiação, ela vibrou com a conquista e exaltou a beleza do desfile.

"Não cabe no peito a alegria, chorei tanto. A gente merecia demais esse título, foi tão lindo o nosso desfile. Falei uma vez que quando falamos da Bahia a gente ganha, e acertei. É um enredo muito potente, forte, falar da mulher não tem dimensão. Vamos repetir no sábado", celebrou Lore.

Na terça-feira (14), a baiana compartilhou em suas redes sociais a emoção de desfilar na avenida pela Viradouro. Para acompanhar a apuração nesta quarta, ela escolheu um look vermelho e branco, em sintonia com as cores da escola.

A agremiação apresentou na Marquês de Sapucaí um desfile impecável, com o enredo "Arroboboi, Dangbé", uma homenagem ao mito sobre a cobra sagrada de Benin.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)