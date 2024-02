Presidente da Viradouro chama a atenção e vira galã na web; saiba quem é

Após a consagração da Viradouro como campeã do Carnaval do Rio de Janeiro 2024, o presidente da escola se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Fotos de Marcelinho Calil, de 34 anos, circularam com diversos elogios destacando sua beleza.

Filho de Marcelo Calil Petrus e neto de Antônio Petrus Kalil, o Turcão, figura lendária do Carnaval carioca, Marcelinho assumiu a presidência da Viradouro em 2017, quando a agremiação ainda não estava na Série Ouro. Desde então, ele vem conduzindo a escola e conquistou o título histórico de 2024.

Mesmo sendo cobiçado, o galã da Viradouro não pula Carnaval sozinho. Ele é casado com a ex-musa fitness e atual terapeuta holística Thamires Hauch Calil, que está grávida do primeiro filho do casal. Juntos, eles frequentam a quadra da escola e estão sempre trocando declarações de amor e admiração nas redes sociais.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)