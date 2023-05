Look escolhido por Ary Mirelle, namorada de João Gomes, chama atenção; calça está em promoção

A declaração de João Gomes para Ary Mirelle neste domingo, 21, encheu a web de comentários fofos. Mas o que também deixou os internautas atentos, foi o look escolhido pela influenciadora para curtir o show do amado em São Paulo.

Com um cropped branco de manga cumprida e um moletom amarrado na cintura, foi a calça de emoji que chamou atenção. A peça com o fundo branco estava toda na estampa de carinhas coloridas. Até João Gomes destacou a peça no seu storie no Instagram. “A calça dela”, escreveu o cantor, a frase ainda veio acompanhada de um emoji apaixonado.

João Gomes deixou uma carinha de apaixonado ao postar foto com a calça da amada. (@ joaogomescantor)

O look escolhido por Ary Mirelle pode ser encontrado em um site na internet com desconto. A peça chamada de ‘calça emoji’ estava no valor de R$279,99, mas agora custa R$239,99, com 14% de desconto.

João Gomes e Ary Mirelle juntos em show (Fotos: : Eduardo Martins / AgNews )

"De onde é essa calça??? Linda lindaaa", escreveu uma seguidora. "Princesa essa calça de bolinha ficou linda em vc 😍", disse outra. "Amei o look @arymirelle 👏👏 estilosa ❤️", disse outra seguidora.

"Eu quero essa calça", escreveu uma internauta. "❤️❤️ amei a calça @arymirelle 😂 tá linda", disse outra.