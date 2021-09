Lívia Andrade sensualiza até no banho

Lívia Andrade, de 38 anos, mostrou sua técnica para driblar o calor. A atriz publicou em seu Instagram uma série de fotos em que aparece tomando banho de mangueira com uma legenda divertida. “Calor da peste”, colocou ela na localização. “Aguando para ver se cresce. Um sol para cada um por aqui”, escreveu.

Nos comentários do post de Lívia Andrade, não faltaram elogios e mensagens carinhosas para a musa. “Lindona e carismática!”, elogiou uma seguidora. “Você está muito linda nessas fotos”, comentou um rapaz. “Que mulher mais linda”, destacou mais um internauta. “Simplesmente belíssima”, escreveu outro fã.

Lívia retornou ao Brasil no começo de agosto depois de uma longa temporada nos Estados Unidos. Após sua volta, ela esteve nos Estúdios Globo para participar da gravação de Que história é essa, Porchat?. “Já tinha vindo ao Projac, mas nunca nesta parte. Andei de carrinho, tudo lacradinho”, afirmou Lívia na ocasião.

Em outra ocasião, Lívia deixou claro que uma nova dobradinha com Mara Maravilha, como na época do Fofocalizando, definitivamente não está nos seus planos. E isso a apresentadora fez questão de ressaltar durante uma interação no Twitter.

“Coloca a Lívia e a Mara nas manhãs do SBT. Seria top, e o programa poderia se chamar ‘Elas no Comando’. Realiza o meu sonho”, sugeriu um rapaz chamado Filipe Matheus ao diretor artístico da emissora de Silvio Santos, Fernando Pelégio.

Essa foi a deixa para uma resposta, no mínimo, espirituosa. “Não realiza, não. Eu hein! Me tira disso aí!”, escreveu Lívia, aos risos. Já Mara não fez nenhum comentário na publicação.