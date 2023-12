Lívia Andrade ganha elogios com fio-dental e vestido transparente

Livia Andrade, de 40 de anos, escolheu um visual bem ousado para curtir a praia de Maresias (SP) neste final de ano. A apresentadora posou de fio-dental e vestido transparente. A artista divulgou um ensaio em frente com a praia no horizontal. Ela fez muito sucesso com os seguidores que fizeram vários elogios.

"Lívia gata você é simplesmente maravilhosa", disse um seguidor. "Sempre linda", disse uma fã. "Afrodite ficou no chinelo", escreveu um terceiro, se referindo à deusa grega.

