Apresentadora Lívia Andrade chama atenção ao posar nua em viagem com o namorado

A apresentadora Lívia Andrade arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais na tarde de quarta-feira, 21, ao publicar no seu Instagram, uma sequência de fotos ousados à beira da piscina durante sua viagem romântica com o namorado.

No registro, Lívia aparece deitada em uma piscina de borda infinita cobrindo os seios com os braços e posicionando suas pernas estrategicamente para não expor suas partes íntimas. "Renasça todos os dias de sua vida, com novos sentimentos, sensações, pessoas, lugares, oportunidades... Viva várias vidas em uma só!", escreveu na legenda da publicação.

Não demorou muito para que os fãs da famosa lotassem a publicação de elogios nos comentários: "Deusa Sublime, lindíssima", admirou um internauta. "Fotão da p***", afirmou outro. "Um lugar incrível e um mulher maravilhosa", disse uma terceira. "Parece um anjo de tão linda", opinou mais um.

Confira a sequência de fotos sensuais postada pela apresentadora:

VEJA MAIS