Lima Duarte se emociona ao homenagear Eduardo Galvão, Ricca e Nicette Bruno

O ator Lima Duarte, aos 90 anos, apareceu nas redes sociais na última quarta-feira (9), para prestar uma homenagem emocionante a Eduardo Galvão, que faleceu nesta semana, vítima de covid-19. Ele também aproveitou para desejar publicamente melhoras a Marco Ricca e Nicette Bruno, ambos internados com contaminados pelo coronavírus.

"Quando o vírus anda por aí no ar, é assustador. Mas quando ele chega perto, quando ele chega no nosso coração, ele fica mais terrível ainda. ⁣Como agora! ⁣Poxa, Eduardo, me lembro de você menino. Ele me gozava tanto", recorda.

"E agora o Marcco Rica, meu amigão tão forte e talentoso, você vai se recuperar, não vai, Marco? Eu espero que se recupere", disse, emocionado.

"Ela [Eleonor Bruno] deve estar velando por você. Você sabe que nunca estamos sós. Todos eles estão conosco, olhando por nós. Eu tenho certeza que a Eleonor Bruno está preocupada com você, olhando por você. Te cuida", afirmou, em referência à mãe de Nicette.

Beth Goulart, filha de Nicette Bruno, deixou um comentário na publicação do ator. "Amado lima, você é uma referência para todos nós. Obrigada pelo seu carinho tão especial à minha mãe e também à minha avó. Nós te amamos."