Lexa revela fetiches sexuais: 'Amo criar personagens e ficar nua de salto'

Ao participar do primeiro episódio da segunda temporada do programa “Prazer Feminino”, do GNT, comandado por Karol Conka e Marcela Mc Gowan, Lexa roubou a cena ao revelar fetiches sexuais.

No tema sobre liberdade sexual feminina, a cantora contou que usa outros nomes na hora do sexo com o marido, MC Guimê, e que adora se ver nua de salto alto.

"Eu crio sempre, amiga. Eu amo personagem. Tenho dois nomes, três, quatro. Tenho meu nome de batismo e dois que uso na relação sexual que são mais conhecidos, que é Pamela e agora Rubi. Então, meu amor, quando Rubi aparece a coisa floresce. E Rubi adora um salto, ficar pelada. Ficar pelada de salto é maravilhoso demais. Vocês já se viram pelada de salto? É tudo", disse a funkeira carioca.