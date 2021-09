Lázaro Ramos deixa a TV Globo após 18 anos

O ator e diretor Lázaro Ramos decidiu não renovar seu contrato com a TV Globo. De acordo com a coluna Leo Dias, ele deve permanecer na emissora até o fim do mês de setembro, quando o contrato chega ao fim. Após 18 anos, a decisão foi de comum acordo e o clima entre o artista e a emissora é respeito mútuo. As informações são do Metrópoles.

Lázaro ainda aparecerá em alguns trabalhos que fez na emissora antes do fim do contrato. Ele está na próxima temporada de Sob Pressão e poderá ser visto também na segunda temporada de Aruanas. Pela Globo Filmes, o ator ainda irá lançar “Silêncio da Chuva” e “Medida Provisória”, além do infantil DPA Detetives do Prédio Azul.