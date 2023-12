Larissa Manoela e André Luiz Frambach abrem álbum de fotos pós-casamento; veja

Larissa Manoela e André Luiz Frambach compartilharam momentos românticos em um álbum de fotos pós-casamento. O casal de atores, que oficializou a união na última segunda-feira (18/12), escolheu uma praia como cenário para os registros, capturados pelas lentes de Camille Frambach, irmã de André.

As imagens mostram a felicidade do casal com o entardecer do sol ao fundo. Na legenda, trocaram declarações, enfatizando a sorte de compartilharem esses momentos especiais juntos.

Na legenda, eles trocaram declarações. “Sorte é ter com quem compartilhar. Momentos pra não se esquecer. Histórias pra gente contar. Sorte é ter com quem compartilhar”, escreveram.

