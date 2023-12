Larissa Manoela mostra detalhes da “minilua de mel” com o marido André Luiz Frambach em Petrópolis

A atriz Larissa Manoela compartilhou, nesta quinta-feira (21), momentos da “minilua de mel" com o marido André Luiz Frambach nos stories do Instagram. Os dois se casaram recentemente em uma cerimônia fechada na última segunda-feira (18), quando Larissa postou imagens da cerimônia nas redes sociais.

O casal está passando a lua de mel uma pousada no meio do mato em Petrópolis, cidade turística da Região Serrana no Rio de Janeiro. Larissa Manoela compartilhou o o primeiro jantar após o casamento, trilhas e cachoeiras, refeições, um banho de banheira e aula de golfe.

A atriz aidna compartilhou uma declaração de amor ao marido e disse que não se sente mais sozinha após o casamento. “Os dias fazem mais sentido porque têm você. Não que antes eles não fizessem, afinal nossa história já tem mais de um ano! Mas porque agora eu não me sinto mais só. Não tem mais só eu. Somos nós! Como um”, escreveu a atriz de “Carrossel” e “Além da Ilusão”.

Larissa e André começaram o romance em julho de 2022. No final do mesmo ano, os dois confirmaram o noivado enquanto faziam uma viagem para Fernando de Noronha. “Noivos! A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um”, afirmou a atriz na época.