Key Alves comemora seis meses de namoro com sertanejo: 'eu e você'

A ex-BBB Key Alves comemorou os 6 meses de namoro com o cantor Bruno Rosa nesta quarta-feira (23) e fez um post apaixonado no Instagram. A influenciadora publicou um carrossel de fotos ao lado do namorado, durante uma viagem a dois.

VEJA MAIS

Ex-BBB, que assumiu o relacionamento em junho, abriu o coração para os fãs. “Eu e você. 6 meses. 23/10”, escreveu ela na legenda.

Bruno e Key se conheceram por meio da assessoria de imprensa dos dois em maio. Eles assumiram o romance um mês depois, quando a influenciadora apareceu com uma camiseta com o rosto do artista.