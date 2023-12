Key Alves elenca grupo de famosos que entraram para o 'clube dos milionários' em 2023

Se tem alguém que definitivamente não pode se queixar do ano que termina neste domingo, 31 de dezembro, é a ex-jogadora de vôlei e influenciadora Key Alves. Aos 23 anos, ela já integra o rol das personalidades públicas que ficaram milionárias. Além da vitrine proporcionada por sua participação no reality Big Brother Brasil, Key foi uma das celebridades que apostou nas plataformas de conteúdo adulto, de onde vem boa parte de sua fortuna.

Recentemente, ela divulgou que também passou a fazer parte do time de coelhinhas da "Playboy" americana e revelou o sonho de posar nua em uma revista masculina. O sucesso com o público adulto foi impulsionado principalmente com o perfil que mantém no OnlyFans, onde vende nudes.

“Quando era mais nova, trabalhar com a Playboy parecia um objetivo muito distante, mas sempre foi o meu sonho, então me esforcei muito e fiz acontecer. Tenho uma ética de trabalho forte e sinto que 2024 será o meu ano”, ela disse ao portal Quem.

Em entrevista ao podcast Ticaracaticast, ela contou como ficou a relação com os pais após decidir investir nesse filão. Segundo ela, o pai, Manoel Flavio Ramalho, aprovou o perfil adulto após ver o faturamento gerado pela plataforma. Somente no primeiro mês, ela embolsou R$ 15 mil, valor dez vezes maior do que recebia no vôlei, e que chegou a faturar R$ 200 mil por mês apenas com as fotos no Onlyfans.

"Ele viu o tanto de dinheiro que tinha, e falou: 'minha filha, faça'. Foi mudando a vida família, porque a gente nasceu em uma comunidade em Bauru [interior de São Paulo], então a gente sempre foi muito humilde. Eu falei: 'Pai, isso aqui não é só para mim, é para mudar a nossa vida'. Ele entendeu. A gente mudou de casa, comprei um carro para minha mãe, um carro para ele. Foi mudando tudo. Meu pai me deu uma força, hoje ele viaja comigo para fazer as fotos", contou.

Uma das recentes aquisições da influencer foi uma mansão em Alphaville, região nobre de São Paulo. O imóvel é avaliado em R$ 20 milhões. Em abril, Key já havia alugado uma mansão avaliada em R$ 3 milhões para os pais em Bauru, também em São Paulo.

"Há 13 anos eu morava numa casa em uma comunidade em Bauru chamada Ferradura Mirim e saí de lá atrás de um sonho. Não tinha nada. Eu vim do pouco. Hoje sinto vontade de chorar olhando para essa casa onde estou morando. Trabalhei dia e noite e Deus me abençoou e mudou os meus planos", escreveu Key ao compartilhar a novidade com seus seguidores.

Key Alves também esteve entre os assuntos "mais bombados" relacionados a mulheres no buscador do Google em 2023, conquista que ela também fez questão de ressaltar. Em seu perfil, a musa escreveu: "Feliz por fazer parte do grupo MULHERES mais procuradas no Google em 2023".