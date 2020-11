Kelly Key revela fetiches sexuais em casamento: ‘Se não vira irmão'

Kelly Key é casada com o empresário Mico Freitas há 16 anos, e revelou que ela e o marido estão sempre em busca de apimentar a relação.

Em participação no programa "Prazer, feminino", no GNT, a cantora defendeu que as fantasias sexuais são importantes para evitar que o casal "vire irmão", principalmente depois de muito tempo de relacionamento.

"Meu relacionamento tem 20 anos. Então, meu amor, se a gente não fizer coisas diferentes, se um for o outro o outro for um, a gente vira irmão. (...) A gente vai borbulhando de ideias, né. Eu e meu marido, então, a gente fica borbulhando de ideias, testando coisas novas. Brinquedinhos a gente tem, porque a gente compra, porque agora a gente ganha...A gente adora também", disse.

"A gente já realizou a fantasia no ônibus, no avião a gente foi meio que pela metade, foi legal também. Mas acho que no elevador eu teria vontade. O problema é alguém abrir do nada. Essa coisa do medo não me deixa tão louca assim não. Eu fico desesperada e gosto de estar relaxada, vou ser bem sincera", explicou.

Aos 37 anos e considerada uma musa fitness nas redes sociais, a artista falou ainda sobre ser considerada um símbolo sexual para o público, afirmando que hoje consegue ver o lado bom de receber olhares e elogios, apesar de ainda achar "esquisito".

Confira as falas da cantora, com apresentação de Karol Conka e Marcela Mc Gowan: