Kelly Key compartilha fotos de biquíni e mostra que continua musa

Kelly Key compartilhou com os fãs no Instagram duas fotos suas em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, onde passa uns dias de descanso. De lá, a cantora de 38 anos postou duas fotos em uma das belas praias da região, mostrando a diferença entre a vida “normal”, caminhando na areia e como age ao perceber que é fotografada.

“Foto 1: Eu andando normal na praia! Foto 2: alguém apontou uma câmera para mim”, explicou Kelly, que nas imagens usa um biquíni preto e chapéu de palha.

Recentemente, a cantora fez um jogo de “perguntas e respostas” no Instagram Stories e matou a curiosidade dos seguidores sobre seu bumbum. A cantora negou que tenha colocado prótese de silicone nas nádegas. “Fake! É meu, gente”, escreveu. Questionada novamente, ela foi categórica: “Fake! Tudo meu por aqui”.

Depois de uma temporada em Lisboa, Portugal, onde o marido, o empresário angolano Mico Freitas, tem negócios, Kelly retornou ao Brasil nesta semana. Em sua casa na cidade do Rio de Janeiro, a cantora afirmou não ter abandonado sua dieta.

“Sigo com meu jejum de 16 horas. Faço minha primeira refeição às 13h30 e a última às 21h”, disse ela, contando que faz de duas a três refeições durante o período destinado à alimentação.

“Almoço e janta com carbo, proteína, fibras e gorduras do bem”, disse ela, que tem ainda a chance de fazer um lanche opcional no meio da tarde, rico em proteínas. “O lanche é low carb e bebo, no mínimo, dois litros de água por dia”, contou.