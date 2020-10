Keila dançou durante as contrações pra ajudar no parto

Keila Gentil deu a luz na madrugada do último dia 3 de outubro na Fundação Santa Casa de Misericórdia no Pará, em Belém. Joaquim nasceu saudável, de parto normal e está mamando bem. Nesta quarta-feira, 21, a cantora e atriz revelou que começou a dançar em casa quando começou a sentir as contrações. O objetivo, segundo ela, foi ajudar na dilatação.

Conhecida pelas manobras ousadas do "treme", Keila disse que não reproduziu esse estilo de dança, mas "passos ligths", mais lentos, com "um passo pra frente e outro pra trás". "Seria muita exigência dançar o treme", brincou. O estilo é bastante conhecido da periferia da capital paraense.

Keila começou a sentir as dores do parto quando estava em casa, no bairro do Guamá. Por volta das 22 horas ela se dirigiu para a Santa Casa, onde a criança nasceu por volta das 2h30 da manhã. "A lua cheia mexeu com ele", completa.

Joaquim é o terceiro filho da artista, que também é mãe de Josué e Alexa, sendo o segundo fruto do relacionamento com o produtor Clécio Leitão.