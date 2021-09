Karol Conká estará na trilha sonora da nova edição do FIFA 22

Na segunda-feira (20), a EA Sports divulgou as músicas que irão compor a trilha sonora da nova edição do FIFA 22. Entre os nomes citados na lista, a brasileira Karol Conká chama atenção com a inédita "Subida", faixa produzida por RDD. Além de Karol, o brasileiro Caio Prado também marca presença com a canção 'Baobá'

A canção foi escrita antes da rapper entrar no Big Brother Brasil 21 e, durante o reality, ela citou um trecho e revelou que compôs pensando na possibilidade de estar no programa, confira:

A nova edição do FIFA está prevista para chegar para os fãs de videogame dia 1 de outubro e contará com nomes famosos na trilha sonora como Dj Snake, CHVRCHES e Willow Kayne. 'Subida' é a terceira música da cantora a entrar no jogo, os hits 'Boa Noite', de 2013 e 'Caxambu', de 2018, já estiveram presentes na trilha.