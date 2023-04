Justiça libera Titi Müller para falar sobre processo contra Tomás Bertoni

A liminar que impedia a apresentadora Titi Müller de falar sobre o processo judicial que move contra o ex-marido, o músico Tomás Bertoni, foi derrubada. “É um alívio enorme. Eu evitava dar entrevistas e até fechar alguns trabalhos com medo de ser multada. Me policiava o tempo todo. No pedido da liminar, a defesa colocava uma multa milionária. Desde a vigência, pediram a execução 14 vezes. Graças a Deus, o juiz não acatou. Seria impossível para mim pagar essa fortuna”, disse Titi ao Metrópoles.

O juiz Fernando José Cúnico que negou os 14 pedidos de execução da multa, determinou a revogação da liminar afirmando que as declarações da apresentadora apontadas pela defesa do ex-marido “não contém expressões ou mensagens ofensivas à imagem do autor”.

Bertoni não comentou a decisão, mas os advogados dele disseram que a liminar civil revogada determinava apenas que Titi deixasse de ameaçar e ofender o ex-marido e a família dele nos meios de comunicação e em mensagens privadas. “Causa estranheza o juízo falar em censura depois de ter reconhecido a necessidade de proteção a Tomás Bertoni e sua família, o que foi posteriormente confirmado em segundo grau por três desembargadores. O fato é que, durante a vigência da decisão, ela jamais foi cumprida”, diz o comunicado.

O casal se separou em 2021, mas em fevereiro deste ano, a Globo News revelou que a apresentadora acusava o ex de violência institucional e física. Tomás foi denunciado pelo Ministério Público por abuso psicológico e, agora, o órgão pede que a apresentadora entregue um laudo que prove a acusação.