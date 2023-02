Justiça proíbe Titi Müller de falar sobre o ex-marido, Tomás Bertoni, nas redes sociais

Titi Müller ficará sujeita a uma medida cautelar que a impede de mencionar seu ex-marido e família dele nas redes sociais, a partir de março de 2023. A informação foi divulgada recentemente em uma entrevista para o videocast 'Desculpa Alguma Coisa', com Tati Bernardi, no site UOL.

De acordo com Titi, o ex-marido, Tomás Bertoni, que é integrante da banda de rock Scalene e com quem ela teve um filho de 3 anos chamado Benjamim, entrou com uma ação judicial para impedi-la de falar sobre ele e sua família nas redes sociais, sob pena de multa. Titi alega que essa medida é inconstitucional e que está sendo silenciada.

A situação entre Titi e Tomás piorou depois que eles se separaram em 2021. Titi relatou à Justiça que sofreu violência física e institucional, que se somaram às violências psicológicas e verbais que ela disse ter enfrentado enquanto estava casada com Tomás.

A advogada de Titi, Ana Carolina Fleury, disse que estão sendo conduzidas ações judiciais para investigar as acusações de violência doméstica e violência civil apresentadas pela apresentadora. No entanto, o processo em questão está sob sigilo e não pode ser detalhado pela defesa.

Durante o processo de divórcio, Tomás admitiu à advogada do casal que havia cometido violência psicológica, verbal e física contra Titi, inclusive durante sua gravidez. No entanto, essa confissão não foi incluída na homologação do divórcio. Tomás desistiu da ação e Titi concordou, sem a intenção de entrar em uma batalha judicial na época.

A relação entre Titi e Tomás se tornou ainda mais insustentável após a separação, e Titi começou a mencionar seu ex-marido e sua família nas redes sociais, a fim de destacar sua falta de compromisso com a criação do filho.

No entanto, a medida cautelar agora a impede de falar sobre seu ex-marido e sua família nas redes sociais. Titi acredita que essa medida é inconstitucional e está lutando contra ela.