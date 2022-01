Justiça começa a analisar herança de Marília Mendonça para partilha de bens

Mais de dois meses após a morte de Marília Mendonça, está ocorrendo a partilha de bens da cantora. De acordo com o Extra, o Tribunal de Justiça de Goiás começa a tratar do assunto. Iniciada no fim de dezembro, a análise da corre em segredo de Justiça na 1ª Vara de Sucessões de Goiânia. A informação foi publicada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Além do levantamento do conjunto de bens, a discussão tratará de todo o patrimônio deixado pela artista de 26 anos a ser dividido entre possíveis herdeiros. Algumas estimativas dão conta de que o faturamento mensal da cantora antes de sua morte poderia alcançar R$ 10 milhões e que a fortuna dela chegaria a R$ 500 milhões.

Marília Mendonça deixou o filho Léo, que completou 2 anos um mês após sua morte, fruto de seu relacionamento com o cantor Murilo Huff. O pequeno completou idade nova em 16 de dezembro do ano passado, ele é o herdeiro natural da cantora.

Como ele é menor de idade, mesmo sendo o titular de toda a herança, a administração do dinheiro não será feita por ele pelos próximos 16 anos, aproximadamente. Léo está sob os cuidados do pai e da avó materna, Ruth Moreira. Ela e Huff têm a guarda compartilhada.

A família de Marília Mendonça continua recebendo pelos direitos autorais das composições da artista, muito tocadas nas principais plataformas de streaming e, por isso, seu patrimônio não para de crescer. Inclusive, alguns parceiros musicais da Marília estão lançando músicas inéditas, como é o caso de Naiara Azevedo, que divulgou uma canção inédita ao cantá-la dentro da casa do Big Brother Brasil 22.

Marilia acumulava dinheiro principalmente com shows, lives (durante a pandemia), royalties e direitos autorais, além de investimentos e negócios.