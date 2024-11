Julio Rocha se assusta ao encontrar cobra na cama dos filhos: 'É a quinta vez'

O ator Julio Rocha levou um susto daqueles na manhã desta terça-feira (5), dentro da própria casa. Pela quinta vez neste ano ele encontrou uma cobra na casa onde mora, em Indaiatuba, São Paulo. Desta vez, o réptil entrou no imóvel e foi parar em cima da cama de um dos filhos do artista.

Julio gravou uma série de vídeos em que aparece assustado com a presença do ofídio no quarto das crianças e compartilhou nos stories. "Olha o que eu achei em cima da cama! Meu Deus!", disse ele ao filmar a cobra andando pela cama.

Foi a esposa do ator, Karoline Kleine, que removeu a cobra do cômodo. Com uma espécie de pinça de brinquedo, a influenciadora capturou o réptil e o tirou do quarto. "É a quinta vez que aparece cobra por aqui, mas a primeira vez dentro de casa", disse Julio.