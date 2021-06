Juliette perde milhares de seguidores após se posicionar contra Bolsonaro; veja números

Juliette Freire, a campeã do “BBB 21” e participante mais seguida da história do reality show, entrou na lista de famosos que perderam seguidores após se posicionarem contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). As informações são da UOL.

“500 mil mortos no Brasil! Não são apenas números. É uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. É claro que é Fora Bolsonaro”, escreveu ela no Twitter, na última segunda-feira (21).

Momentos antes da postagem, segundo a ferramenta Social Blade, a paraibana tinha cerca de 31.122.000 seguidores. Agora, ela tem cerca de 31.078.000, uma diminuição aproximada de 45 mil seguidores.

Perto dos milhões de fãs, o número é pequeno. Mas desde sua participação no reality, Juliette sempre terminava o dia com saldo positivo de seguidores: ela ganhava, em média, 50 mil acompanhantes por dia.