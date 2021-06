Juliette não está no grupo de Whatsapp com participantes do ‘BBB 21’: ‘Nem se quiser’

A campeã do “BBB 21”, Juliette Freire, continua de fora do grupo de Whatsapp dos participantes da temporada. De acordo com a finalista, Camilla de Lucas, um número atribuído à paraibana até foi adicionado, mas tudo não passava de um "golpe". As informações são da Contigo.

"Juliette não está no grupo, gente. Um participante adicionou um número que fingia ser ela para sair num programa de humor e todos acreditaram. Ou seja, Juliette não entrou no grupo e nem se ela quiser vou deixar entrar", brincou a influencer.

Internautas ficaram intrigados com a deixa e se questionam quem enganou os brothers.