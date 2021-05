Juliette manda recado para Tata Werneck sobre Paulo Gustavo em live

Juliette Freire, vencedora do BBB 21, fez sua primeira live na noite deste sábado (15) e mandou um recado para Tata Werneck ao ver que apresentadora estava entre as mais de 800 mil pessoas que assistiram à transmissão em seu Instagram. Emocionada, a ex-BBB, que mandou recado para todos os famosos na live, falou sobre o ator Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos de complicações da Covid-19, e disse entender a dor pela qual Tatá estava passando.

"Meus sentimentos, eu sei o que você está passando. Tenha muita força e muita luz, você tem, e sorriso e felicidade e coisas boas que é o que o Paulo nos deixou - e você é uma representante disso no nosso país", afirmou Juliette, que em outro ponto da transmissão falou sobre perdas durante a pandemia. "Nosso país precisa de pessoas inteligentes, boas e você é uma delas", disse ela (no minuto 25:30 do vídeo ao final da matéria).

Juliette contou que quer encontrar com Tata. "Eu tenho vontade de conhecê-la e queria aprender um pouco com você, nem que seja 1% de sua inteligência. Você é uma gênia. Para mim, você é uma das mulheres mais inteligentes do Brasil. Quero muito conhecê-la e aprender com você", garantiu a maquiadora.

Ela ainda brincou sobre o fato de Tata ter dito que estava de sutiã assistindo à live. "Ela está de sutiã, você é uma mãe de família, se aquiete! Olha que eu te chamo", falou Juliette. A apresentadora agradeceu. "Obrigada, amor. Tô emocionada", disse Tata, que gravou um vídeo (abaixo), elogiando a paraibana. "Entrei na live da Juliette agora, ela é muito fofa. E bonita, né?", afirmou.

Em outro momento da live, Juliette falou sobre as vítimas da Covid-19. "Todo meu amor pra ele (Paulo Gustavo), para a família dele e para todas as vítimas de Covid", afirmou ela, que também revelou que saber sobre a segunda onda da pandemia, quando ainda estava na casa do BBB, foi o que mais a chocou durante o programa.

"A notícia que me chocou ainda lá dentro foi a segunda onda da pandemia, já vi muita gente perdendo a luta contra essa doença, esse vírus, me supreendeu muitoa segunda onda. E a vacina me chocou positivamente", explicou.