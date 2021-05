Juliette Freire se torna a ex-BBB mais seguida da história do reality com 29 milhões de fãs

A campeã do ‘BBB 21’, Juliette Freire, se tornou na tarde desta quarta-feira (26), a ex-sister mais seguida da história do reality show nas redes sociais. Agora, a paraibana soma mais de 29.789.177 de seguidores no Instagram, ultrapassando a apresentadora Sabrina Sato, com 29.789.091 fãs.

E, não para por aí, quando ainda estava no confinamento do ‘BBB’, a advogada também era considerada a participante mais seguida naquela edição, e conquistou mais de seis milhões de seguidores, estando fora apenas 20 dias do confinamento.

No ranking das ex-sister mais seguidas no Instagram, Grazi Massafera ocupa o terceiro lugar, com apenas 23,5 milhões de seguidores.