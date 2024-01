Juju Salimeni revela que tem "depressão do bumbum" e descarta preenchimento

A influenciadora e apresentadora Juju Salimeni, de 37 anos, conhecida por sua boa forma física, revelou em seus stories do Instagram que sofre de "depressão do bumbum", uma condição que causa flacidez na região glútea com o passar da idade.

"Sempre tive e tenho", disse Juju com sinceridade ao ser questionada sobre o assunto, apesar de ser adepta de exercícios físicos e manter uma rotina de treinos intensa.

VEJA MAIS

Questionada sobre a possibilidade de realizar procedimentos estéticos para preencher a região, Juju refletiu sobre a aparência artificial que alguns métodos podem criar.

"Não existe nada que preencha isso a não ser aplicação de PPMA ou enxerto. Eu nunca quis fazer, porque essa é a anatomia natural do glúteo e acho bonito assim. Para ser sincera, não gosto de glúteos com volume na lateral, gosto de projeção na parte de trás, mas é questão de gosto, mesmo. Acho que quanto maior a projeção lateral, mais gordura você aparenta ter e não quero isso", disse ela.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)