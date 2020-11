Juju Salimeni anuncia que não é mais rainha de bateria da X9 Paulistana

Juju Salimeni não é mais rainha de bateria da X9 Paulistana. A notícia foi dada pela própria em seu Instagram, na noite desta quinta-feira (12). Ao compartilhar um registro de um desfile seu na agremiação, a musa fitness escreveu um texto emocionado de despedida.

“Hoje é dia de #tbt mas também é dia de despedida!! Depois de três lindos carnavais, me despeço da @x9paulistanaoficial e da bateria @pulsacaonotamiloficial, com muito carinho e já com saudade!! Muito obrigada comunidade xisnoveana pelo respeito e parceria nesses três anos. Obrigada, presidente Branco, mestre @americofabio e cada componente da bateria @pulsacaonotamiloficial, por terem me dado a honra de ser sua rainha!! Estarão sempre no meu coração”, agradeceu.

Os internautas logo especularam que mo motivo seria sua participação na próxima edição do Big Brother Brasil, no ano que vem, mas a musa negou.