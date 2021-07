Jojo Todynho sofre acidente de carro com nutricionista no RJ

Jojo Todynho sofreu um acidente de carro na noite do último domingo (25), na Barra da Tijuca, no Rio. A funkeira estava acompanhada da nutricionista pessoal, Renata Branco, que era responsável pela direção do carro. A assessoria da cantora garantiu que as duas estão em estado estável de saúde. As informações são do portal UOL.

Nos stories publicados por Jojo, ainda na noite anterior, a artista aparece no banco de carona, ao lado de Renata. Elas aparecem se divertindo e cantando músicas de Elis Regina e da banda Natiruts.

As duas estariam no carro parado em um sinal, quando o veículo foi atingido na traseira. Em resposta ao UOL, a assessoria da cantora informou que Jojo não precisou ser hospitalizada e que a nutricionista já se encontrava em casa.