Jojo Todynho debocha do rebaixamento da Mocidade e expõe desavença com a escola: ‘Bem feito’

A influenciadora Jojo Todynho usou suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (5), para comentar o rebaixamento da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, ela debochou do resultado do Carnaval 2025 e relembrou uma briga que teve com a agremiação.

Jojo iniciou os vídeos, que logo foram deletados do seu perfil, ironizandoa posição da escola na classificação geral do Grupo Especial, afirmando que a Mocidade deveria ter descido para uma categoria ainda inferior.

"Quero aproveitar esse momento emocionante para deixar os meus mais sinceros ‘bem feito’ para a Mocidade Independente. Eu acho que deveria ter descido para a Série B ou voltado para Intendente de Magalhães. A Unidos de Padre Miguel veio impecável, não tenho o que dizer”, declarou.

Relembre a briga

A influenciadora também mencionou um episódio passado, no qual teria sido desconvidada pela escola após polêmicas envolvendo a comunidade LGBTQIAPN+. "O bonde woke da Mocidade tentou lacrar em cima de mim. Eu fui para a escola convidada pelo patrono, que está preso, o Rogério Andrade, e eu mesma disse ao patrono que não iria desfilar, pois tinha uma cirurgia marcada na data… E, aí, a Mocidade quis fazer aquele rebuliço, querendo surfar na onda e se f*deram. Bem feito”, disparou.

Diante da repercussão das declarações, Jojo voltou a se manifestar, negando que tenha apagado os vídeos por receio das críticas. "Vocês estão falando que apaguei os stories por medo. Medo de quem? A Mocidade tentou lacrar em cima de mim com mentira. Eu não fui pedir nada pra ninguém, não. Eu fui convidada pelo patrono. Falei e repito: bem feito pra Mocidade”, afirmou.

Jojo também reforçou sua insatisfação com a escola de samba. "Porque não é a primeira nem segunda vez que a Mocidade faz isso com as pessoas que torcem pela escola. E eu já havia dito que não iria desfilar porque ia fazer uma cirurgia. Agora, medo? De quem, fala pra mim? Acorda pra vida. A Mocidade está onde deveria estar sempre, não sabe valorizar a comunidade”, concluiu.