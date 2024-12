João Marcelino combina criatividade e humor para criar conteúdos que refletem a vida de casais

O influencer João Marcelino tem se destacado como criador de conteúdo nas redes sociais. Ele, que começou a compartilhar vídeos de sua rotina de maneira despretensiosa, rapidamente ganhou visibilidade. Hoje, com foco em conteúdos humorísticos voltados para casais, seus vídeos já ultrapassam 60 milhões de visualizações apenas no Instagram.

Segundo ele, o processo criativo que tem levado suas produções ao sucesso. João explica que as ideias para seus vídeos surgem de forma espontânea, especialmente à noite. “Sempre fui uma criança criativa e me tornei um adulto criativo. Minhas melhores ideias aparecem quando estou deitado para relaxar. É nesse momento que minha mente começa a funcionar intensamente, e as ideias surgem sem esforço”, compartilhou.

Ele destaca que a organização é fundamental para transformar esses momentos de inspiração em vídeos. “Aprendi que é essencial anotar tudo na hora. Antes, eu achava que conseguiria lembrar no dia seguinte, mas sempre esquecia. Agora, uso o bloco de notas do celular para registrar as ideias imediatamente, não importa o horário ou o lugar. Assim, posso desenvolver e gravar no dia seguinte”, revelou João.

O conteúdo de João tem como foco principal o humor, com um toque especial voltado para relacionamentos. Ele explica que suas histórias muitas vezes refletem situações do seu dia a dia, mas com um toque exagerado para amplificar a comicidade. “Eu vivo uma situação, roteirizo e adiciono um pouco de exagero. Isso ajuda a criar identificação com o público”, afirmou.

Essa conexão com o público tem sido um dos pilares do sucesso de João Marcelino. Muitos seguidores comentam que seus vídeos parecem retratar momentos reais de suas vidas. “Recebo mensagens dizendo coisas como: ‘Parece que você colocou uma câmera escondida aqui em casa’. Essa identificação acontece porque, mesmo que as histórias não sejam idênticas, os casais reconhecem os desafios e as situações do dia a dia”, concluiu o influenciador.