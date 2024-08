VÍDEO: Homem dá a vida em ‘dancinha’ para não pagar conta em rodízio

Um homem viralizou nas redes sociais após dar a vida em uma batalha de dança para conseguir um rodízio grátis em um restaurante no Rio de Janeiro. A cena, registrada e compartilhada no TikTok, mostra o influenciador digital Tk Duarte se entregando e roubando a cena em cima do palco.

O estabelecimento que propôs a brincadeira é o Restaurante Fantástico, famoso por seu rodízio "fusion food", que oferece uma variedade de comidas que vai desde churrasco e pizzas até sushi e doces. Durante a gincana que viralizou, os clientes são convidados a dançar no palco e, em troca, têm a chance de sair sem pagar a conta.

O influenciador não pensou duas vezes antes de mostrar todo o seu talento na dança. Ele compartilhou a apresentação completa em suas redes sociais e o vídeo rapidamente viralizou.

Tk Duarte roubou a cena com uma série de coreografias, dançando ao som de sucessos de Rouge, Gloria Gaynor, Beyoncé, e Michael Jackson. No entanto, foi sua apresentação ao som de "Cerol na Mão", do Bonde do Tigrão, que mais chamou a atenção do público.

Nas redes sociais, os internautas não pouparam elogios e brincadeiras sobre a performance do influenciador. "Qualquer oportunidade de economizar pra usar na fatura do cartão eu tô lá 😂😂", comentou uma seguidora. "Quem diz que musicais não fazem sentido é porque não conhece o Brasil", ironizou outra.

