VÍDEO: Família viraliza após confundir argila de rio com fezes de animal: 'Skincare em dia'

Uma família de Jaraguari, no Mato Grosso do Sul, viralizou nas redes sociais ao protagonizar um vídeo inusitado que já acumula mais de 2,2 milhões de visualizações. O motivo? Uma confusão envolvendo uma sessão de "skincare" improvisada durante um passeio, onde os jovens acreditavam estar usando argila, mas, na verdade, estavam passando fezes de animal pelo corpo.

O vídeo, compartilhado por Maria Eduarda Salazar, de 19 anos, mostra ela e seus primos se divertindo à beira de um riacho. "Achamos esse negócio preto e pastoso na beira do riozinho e começamos a passar no corpo, convictos que era argila 😂😂😂 E nem desconfiávamos o que era!!!", escreveu a jovem na legenda.

Em entrevista ao G1, Maria Eduarda explicou que estavam em uma chácara no interior. "Do lado da fazenda, onde ficam as vacas, tinha essas pedrinhas, meio argiloso, meio pastoso. Como do outro lado tem aquela argila vermelha, a gente achou que era também. Aí pegamos e passamos. Só que tinha pouca quantidade e eu senti algo diferente. Aí deduzimos que era cocô", contou a estudante.

A jovem ainda comentou que o cheiro não denunciou imediatamente o erro: "A vaca quando ela faz o cocô fica fedido, aí depois seca e dependendo do que ela come, não fica com cheiro de nada. É comum elas descerem da fazenda e fazer por lá, mas até agora não temos certeza do que realmente é".

Apesar da situação inesperada, o bom humor prevaleceu. Nos comentários, os internautas não pouparam piadas e reações engraçadas. "Pelo menos a skincare tá em dia", brincou um usuário. "O shopping no Chico Bento", comentou outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)