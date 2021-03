Jô Soares recebe a primeira dose da vacina contra covid-19

No sábado, dia 27, o apresentador Jô Soares compareceu ao drive-thru no Estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, para receber a primeira dose da vacina contra covid-19.

Jô aproveitou o primeiro dia de vacinação para pessoas entre 80 e 84 anos na capital. A previsão é que 563 mil pessoas sejam vacinadas nesta fase da imunização.

O apresentador, que completou 83 anos em 16 de janeiro, está aposentado desde o encerramento do Programa do Jô, na Rede Globo, em dezembro de 2016, após 16 anos no ar.

Desde então, Jô Soares está afastado da vida pública, com raras aparições em programas de entrevista antes da pandemia. A repórter da CBN Natacha Mazzaro fez o registro da vacinação de Jô Soares.