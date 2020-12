Jesuíta Barbosa faz declaração de amor para fotógrafo

Jesuita Barbosa postou nesta quarta-feira, 2, uma imagem sua no Instagram feita pelo fotógrafo Fabio Audi, com uma declaração ao profissional na legenda. Os dois já foram apontados como namorados, apesar de o ator, discreto sobre a vida pessoal, nunca ter confirmado. Mas Fábio é apontado como seu namorado desde 2014.

Barbosa escreveu: “Sempre gostei de dizer ‘róseo’, me referindo à cor. Aprendi assim. Me lembra sempre a rosa como imagem em pigmento. Azul nunca foi a cor mais quente. Esta foto é do @fabioaudi, meu amor”.

A postagem logo recebeu comentários de vários colegas de profissão. Rafael Vitti, que contracenou com o ator em “Verão 90”, disse: “Ahhhh, eu te amo, amo, amo”. Já o ator Silvero Pereira enviou vários emojis de coração, assim como Armando Babaioff e Marcos Veras.

Em julho, o ator também publicou fotos feitas por Audi nas suas redes sociais. Numa delas, ele está deitado numa cama e aparece coberto apenas por lençóis. Em outra imagem, surge jogando um cobertor. O fotógrafo, ao publicar a mesma imagem, comentou: “29 anos do meu sertanejo bode lagarto do sol”.

Apesar de ser sempre discreto em relação a sua sexualidade, o ator, que fez seu último trabalho na Globo na novela “Verão 90”, já falou em outras ocasiões sobre se relacionar com homens, afirmando porém que “achava a ideia de se colocar como hétero ou viado limitadora”.