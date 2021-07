Jennifer Lopez surge de biquini na Itália

Jennifer Lopez subiu a temperatura na web com as fotos que postou de biquini a bordo de uma lancha, durante passeio na Itália, na última sexta-feira, 30. A namorada de Ben Affleck mostrou que está muito feliz e continua com um corpaço ao postar as fotos nas redes sociais.

Em poucos minutos, as fotos receberam 3 milhões de curtidas dos fãs, que encheram a atriz de elogios como "maravilhosa" e "rainha". Neste sábado, as curtidas já chegavam à beira dos 5 milhões

As fotos de Jlo receberam quase 5 milhões de curtidas (Instagram)

A artista foi fotografada por Ana Carballosa.

Jennifer e Ben namoraram de 2002 a 2004 e chegaram a ficar noivos, mas romperam o relacionamento. No mês passado, os dois voltaram a surgir juntos, em flagrantes íntimos em Los Angeles.