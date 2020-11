Jararaca invade quarto de hotel de Monique Alfradique no Ceará

A atriz Monique Alfradique teve uma visita inesperada em um quarto de hotel no Ceará em que está hospedada na última sexta-feira (27). Uma cobra jararaca apareceu no telhado da atriz, que está no Estado do nordeste a trabalho. Monique compartilhou a situação nas redes sociais.

“Quando você chega da filmagem e recebe uma visita inesperada no quarto… Uma jararaca”, legendou o vídeo. A cobra aparece nas telhas da suíte da atriz. Monique enfrentou bem situação e continua a postar imagens do trabalho no sertão cearense.