Jade Picon usa vestido ousado e ostenta definição de corpo

Jade Picon definitivamente marcou presença na festa de Anitta, na última terça-feira (26). A influenciadora foi uma das convidadas para celebrar antecipadamente o aniversário da funkeira, em Miami, nos Estados Unidos. No perfil no Instagram, Jade compartilhou registros do look escolhido para o evento, arrancando elogios dos internautas.

O vestido vermelho usado pela ex-BBB brinca com transparências e recortes, sendo aberto na região da barriga e trazendo ainda uma fenda na coxa. Veja!

Nos comentários, não faltaram elogios de outras celebridades. “Você é muito gostosa, amiga”, disse Vivi Wanderley, que também esteve no evento. “Só queria esse vestido na minha vida”, brincou uma seguidora. “Imagina ser assim. Uma deusa!”, completou outra.

Além de Jade e Vivi, o aniversário de Anitta contou com uma vasta lista de convidados nacionais e internacionais como Juliette, Carolina Dieckmann, Bruna Marquezine, Neymar, Luciano Huck e Angélica, Camila Cabello e Diplo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)