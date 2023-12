Jabá, baixista original do Ratos de Porão, morre aos 60 anos

Jarbas Alves, conhecido como Jabá, baixista original do Ratos de Porão, morreu nesta terça-feira (26) aos 60 anos. Ele enfrentava problemas nos rins nos últimos meses, mas a causa da morte do músico não foi revelada. Nas redes sociais, o perfil oficial do grupo lamentou a partida do artista: “Descanse em paz, amigo Jarbas”. Confira:

VEJA MAIS

O guitarrista Jão também publicou uma mensagem ao baixista. Nele, ele falou sobre o carinho que sentia pelo músico. “Meu irmão da vida inteira se foi, meu querido Jarbas nos deixou, descanse em paz irmão”, escreveu em seu perfil.

Jabá esteve no Ratos de Porão por cerca de 11 anos, mas nunca deixou de participar de projetos com outros ex-integrantes. . Um deles foi o Periferia S/A, ao lado de Jão.

Atualmente, o grupo é formado pelo vocalista João Gordo, o baterista Boka e o baixista Juninho.