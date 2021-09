‘Já multiplicou um pouquinho’, revela Juliette sobre prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB21

Na quinta-feira (9), a vencedora do BBB21, Juliette Freire, revelou durante um bate-papo ao vivo mediado por Hugo Gloss que já multiplicou o prêmio de R$ 1,5 milhão conquistado durante sua participação no BBB21.

Ao ser perguntada se o valor já foi multiplicado mais de dez vezes, ela respondeu meio sem jeito e sem dar muitas informações sobre a fortuna. “Eu não fico olhando essas coisas, mas já multiplicou um pouquinho”, declarou.

Durante a conversa, a cantora falou sobre o lançamento do seu primeiro projeto musical, avaliou futuros feats e contou como foi para achar o tom de voz que mais encaixasse na sonoridade do EP (veja abaixo o primeiro clipe da artista). Juliette ficou conhecida pela sua trajetoria no BBB21 e ganhou o coração dos espectadores, que fizem dela a campeã da edição. Ataulamente ela estampa seu rosto em campanhas publicitárias famosas e já arrecada mais de 32 milhões de seguidores no Instagram.