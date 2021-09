Casal que protagoniza beijo em clipe de Juliette namora na vida real

Juliette Freire lançou seu primeiro clipe, “Diferença Mara”. Nas imagens, a exaltação à diversidade fica evidente e a campeã do “Big Brother Brasil 21” aparece desfilando por uma multidão de pessoas de diferentes corpos, gêneros, idades e personalidades. Um dos destaques do clipe é o beijo protagonizado por um casal gay, que namoram na vida real.

O modelo Matheus Tassara e o diretor de criação e de arte Jean Labancas, que esteve envolvido no processo de criação do trabalho, assinando a direção de arte, atenderam a um pedido da paraibana para estarem no clipe. Jean e Matheus namoram há cerca de oito meses.

“Te ter comigo me mostra o quão as pessoas podem se doar uma para outra. Nossa relação, acima de tudo, se baseia na doação! Eu nunca me poupei de demonstrar e você também! Amamos intensamente, sim, e encaramos tudo como se fosse a última vez!”, declarou Labanca, na primeira vez em que celebraram o Dia dos Namorados juntos, neste ano.

“Abraçar você é um presente dos céus”, homenageou Matheus, ao compartilhar uma imagem dos dois juntinhos.