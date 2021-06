Iza posa com sutiã PP em ensaio sensual com a bandeira brasileira

A cantora Iza mostrou toda uma boa forma ao compartilhar no domingo (13), em suas redes sociais, um ensaio de tirar o fôlego. Nos cliques, ela aparece usando um modelito inusitado e sensual, que não deixou nada para a imaginação dos internautas. As informações são do portal Metropolitana 98.5 FM.

Com um corpo invejável, a carioca posou de calça aberta com um biquíni minimalista branco. Os seios da cantora aparecem praticamente livres e chamaram atenção dos seguidores. “Meu Jesus amado”, escreveu. “Mulher, pelo amor de Deus”, disse uma fã. “Deu até um calor”, elogiou um fã.

