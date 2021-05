Iza exibe curvas e seios fartos em biquíni colorido enquanto aproveita dia de piscina

Iza arrasou e mostrou o corpaço ao aparecer nos stories de seu Instagram. A cantora curtia um solzinho e aproveitava a piscina enquanto usava um biquíni multicolorido asa delta.

(Reprodução: Instagram)

Em vídeos selfie, que ela compartilhou com os seguidores, a cantora e jurada do The Voice Brasil caprichou no carão e poses, roubando a cena com sua beleza.

A cantora costuma sempre dividir com os fãs a sua rotina. Ainda mais quando está aproveitando um momento de descanso e lazer, o que sempre agrada os seguidores que são presenteados com seus cliques e vídeos.