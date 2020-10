Ivete Sangalo salva menino de afogamento em dia de surfe: "Foi tudo muito rápido"

Ivete Sangalo salvou um menino de um afogamento no mar da Bahia. A história foi contada no Twitter nesta segunda-feira (26) pela tia do garoto, Alice, que disse que a cantora, que estava surfando com o filho, Marcelo, na praia, não se identificou no momento do ocorrido.

"Vou contar aqui a fofoca que aconteceu comigo na Bahia, porque a mãe do meu sobrinho já sabe agora", começou Alice na rede social. Ela relatou que entrou no mar com o namorado, Paulo, e o sobrinho, Miguel, em uma praia deserta e que, no momento, as águas estavam calmas. "Daí, percebi que a gente já tinha ido bastante para a esquerda, que era onde estavam as cadeiras com minha mãe e meu irmão, nesse mesmo momento a maré subiu e perdemos o pé", continuou.

Alice explicou que o namorado estava com a criança no colo e o levantou, para não tomar água. "Ele foi tentando achar o pé de volta e eu, nadando, achava o pé e perdia dois segundos depois, foi tudo muito rápido. O pior é que estávamos muito perto do raso, mas não conseguíamos achar. Daí, eu comecei a gritar por socorro, porque tinha gente surfando perto da gente. Até que ouviram e vieram com umas pranchas", narrou.

Foi então que Ivete apareceu na história. "Daí, uma mulher pegou ele [o sobrinho] no colo (de cima da prancha) e foi indo para o raso com ele. Quando eu cheguei lá, era nada mais, nada menos que Ivete Sangalo com meu sobrinho no colo [risos]", disse Alice.

Segundo a mulher, a cantora não quis se identificar para não chamar a atenção. "Eu falei: 'Ivete, é você?'. Daí, ela nem falou nada e falou, tipo, com a voz disfarçada pra não causar tumulto, acho", opinou.

Alice chegou a ficar na dúvida se era realmente Ivete, mas confirmou no dia seguinte, quando a cantora publicou em seu Instagram um vídeo surfando. "Ela estava de blusa rosa neon. Aí, eu não tinha 100% certeza de que era ela, porque estava sem maquiagem e molhada. No outro dia ela postou a foto, aí eu tive certeza", concluiu.