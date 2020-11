Irmã de Neymar promove leilão e bazar beneficente para apoiar instituição africana

No dia 22 de novembro, às 15h, Rafaella Santos convidará diversas personalidades e artistas para realizar a transmissão da live de seu leilão e bazar beneficentes que apoiarão a organização Missions Ministry, de Moçambique. O evento ao vivo acontecerá no canal do YouTube do Instituto Projeto Neymar Jr. e contará com patrocinadores e grandes surpresas.

Após acompanhar sua mãe, Nadine Gonçalves, até Moçambique, Rafaella se deparou com a dura realidade das crianças que vivem no país. Sensibilizada com o choque da situação, decidiu que, ao retornar ao Brasil, criaria um bazar e um leilão beneficentes, onde todo o valor arrecadado seria direcionado à instituição Missions Ministry, que busca cuidar e mudar a vida dessas crianças.

“Eu fiquei impressionada com o que vi! Como aqui no Instituto Neymar Jr. realizamos um trabalho lindo e super importante para as crianças e seus familiares, decidi usar o canal no Youtube do Instituto para realizar essa Live e ajudar a Missions Ministry. Assim, nós conseguimos ajudar mais pessoas, independente de onde estejam, utilizando toda a experiência e dedicação que alcançamos com o Instituto Neymar Jr.”, declarou Rafaella.

O evento ganhou o nome de ‘Coração Pra Coração’ e contará com várias celebridades que toparam se juntar a Rafaella nessa missão. Carol Dantas, Thiaguinho, Japinha & Conde, Gustavo Mioto, Thaeme e Thiago, Felipe Araújo, Mumuzinho, Luiza e Maurílio, Yasmin Santos, Sambô, Suel, Jerry Smith, MC Guimê, Nego do Borel, Raffa Torres, Bruninho e Davi, Pocahontas e Wanessa estão entre os artistas que participarão e se apresentarão durante a live.

Entre alguns itens a serem leiloados, será possível adquirir pares de chuteiras de equipes como o Real Madrid, bola assinada pelo Pelé, camisas da Seleção Brasileira, uniformes de diversos times, peças autografadas, objetos de colecionador, vestidos exclusivos, conjuntos de roupa e muito mais.

Tudo o que estará disponível no leilão, e posteriormente no bazar, foi doado por celebridades nacionais e internacionais que fizeram parte da vida de Raffaela. Grandes personalidades como Pelé, Lewis Hamilton, Usain Bolt, Zico, Gabriel Medina, Ángel Dí Maria, Dani Alves, Casemiro, Neymar Jr., Gusttavo Lima, Adriane Galisteu, Patrícia Abravanel, Tiago Leifert, Giovanna Lancellotti, Larissa Manoela e muito mais doaram peças para o leilão.