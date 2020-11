Irmã de Juliana Paes estreia como apresentadora gospel e entrevista os outros dois irmãos evangélico

Irmã mais velha de Juliana Paes, a empresária Rosana Paes estreou como apresentadora gospel num programa semanal na web. A atração, que foi ao ar pela primeira vez na última terça-feira, contou com a participação dos outros dois irmãos da atriz, os caçulas Mariana e Junior Paes (na foto com ela acima), que também são evangélicos. O papo, claro, foi sobre fé, e os três testemunharam como iniciaram a caminhada com Cristo.

A conversa foi interrompida algumas vezes para dar lugar a louvores e orações e tinha até uma publicidade, divulgando o salão de beleza de propriedade de Rosana, em Niterói, e que leva o nome da irmã famosa. Foi lá, inclusive, que o programa foi gravado. A atração, chamada de “Café com Rosana Paes”, vai ao ar todas as terças-feiras no Facebook do Portal Ondas de Maricá.

Rosana, assim como os irmãos, foi criada desde muito jovem no espiritismo e frequentou terreiros de umbanda. No programa, ela conta que se converteu por influência do irmão caçula e foi batizada em uma igreja evangélica em agosto.

Em uma live recente, a intérprete de Bibi Perigosa de “A força do querer” contou que “nasceu na umbanda”e que sua avó paterna era “Mãe de santo”. “Todas as minhas experiências espirituais eu aprendi ali”, disse. “Ao longo da minha vida, frequentei outros centros, entre eles kardecistas. Mas hoje não distingo nenhum caminho de fé”, afirmou Ju Paes.