Internada há quatro meses, Nana Caymmi passa por mais uma cirurgia

Nana Caymmi continua internada na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Aos 83 anos, a cantora enfrenta um processo de recuperação delicado.

Internada desde de julho desde ano, Nana passou por uma nova intervenção para criar uma abertura na traqueia para facilitar a respiração. Foi necessário a realização desse procedimento após complicações respiratórias enfrentadas pela artista.

De acordo com o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (19), Nana está estável, mas ainda sem previsão de alta. Além do desmame, a cantora passa por reabilitação fisioterápica e fonoaudiológica, essenciais para sua recuperação. "Ela está em um período de internação prolongada para realizar reabilitação e o processo de desmame da traqueostomia", afirmou o comunicado da instituição.

A cantora foi hospitalizada no final de julho, quando foi diagnosticada com arritmia cardíaca. A condição exigiu internação na Unidade Coronariana, seguida de uma cirurgia para implante de marca-passo no início de agosto. Após a alta, em 13 de agosto, a artista retornou ao hospital no dia 28 do mesmo mês para novos cuidados. Desde então, permanece sob supervisão médica intensiva.