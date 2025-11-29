Influenciador Thiago Schutz, do ‘Calvo do Campari’, é preso por violência doméstica

O influenciador Thiago da Cruz Schoba, de 37 anos, mais conhecido como Thiago Schutz ou “Calvo do Campari”, foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (28) por violência doméstica e lesão corporal contra a namorada, de 30 anos. Ele passou por audiência de custódia na manhã deste sábado (29), em Salto, no interior de São Paulo, e foi liberado. As informações foram divulgadas pela jornalista Thais Furlan, do R7.

De acordo com o boletim de ocorrência, segundo o colunista, a vítima conseguiu pedir ajuda enquanto tentava se afastar do influenciador. Ela acionou a polícia e foi encontrada na rua pela PM com sinais visíveis de agressão. Minutos depois, Schutz acabou detido. Vídeos gravados durante o episódio mostram a mulher em desespero enquanto o influenciador, em tom de intimidação, chega a mandá-la “chamar a polícia”.

A defesa da vítima, representada pela advogada Nayara Thibes, informou que a jovem está profundamente abalada. Após a ação policial, ela precisou ser encaminhada ao hospital municipal para atendimento médico. Em nota enviada à imprensa, a advogada afirmou que, além das agressões relatadas, houve também uma tentativa de estupro. O comunicado classifica o episódio como “uma conduta repugnante, covarde e absolutamente intolerável sob qualquer perspectiva jurídica, ética ou humana”, ressaltando a gravidade da denúncia e o impacto emocional sobre a vítima.

Pronunciamentos das defesas

No mesmo comunicado, a advogada da vítima destacou que todas as medidas legais serão tomadas para assegurar que o agressor seja rigorosamente responsabilizado por cada ato de violência. Já a defesa de Thiago Schutz, representada pelo advogado Guilherme Wiltshire, declarou que estava a caminho de Salto e que só se manifestaria oficialmente após conversar com o cliente.

Thiago Schutz ficou conhecido nas redes sociais por declarações misóginas apresentadas como conselhos de masculinidade. Adepto do movimento Red Pill e autointitulado “coach, escritor e empresário”, ele ganhou notoriedade após relatar que se recusou a beber cerveja com uma mulher porque estava tomando Campari, episódio que deu origem ao apelido “Calvo do Campari”. Após a denúncia, ele segue respondendo pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica.

O espaço está aberto para o pronunciamento dos advogados de Schutz.