Influenciador morre após 5 procedimentos de aumento peniano

As autoridades da Tailândia abriram uma investigação sobre uma clínica de Bangcoc onde um empresário e influenciador britânico de origem nigeriana morreu após ser submetido a um procedimento de aumento peniano. Igho Ubiribo, de 43 anos, faleceu em 6 de março, horas depois de receber uma aplicação de ácido hialurônico no local.

Um legista de Londres, que analisou o caso no mês passado, apontou que a substância aplicada no procedimento provocou a morte do influenciador. O caso reacende o debate sobre os riscos de procedimentos estéticos realizados na Tailândia, um dos principais destinos de turismo médico global.

Ubiribo, conhecido como "Tiny" ou "Ego", tinha cerca de 185 mil seguidores no Instagram, conforme reportagens da imprensa britânica. Na rede social, ele compartilhava um estilo de vida luxuoso ao lado da mulher, Danielle Simba.

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Segundo o relatório forense britânico divulgado em agosto, Igho Ubiribo recebeu a aplicação de preenchimento com ácido hialurônico. Após o procedimento, enquanto recebia uma massagem, ele reclamou de dores no peito e desmaiou.

Ele foi levado de ambulância para um hospital. A equipe médica suspeitou de uma embolia pulmonar, mas o empresário perdeu a consciência antes de realizar uma tomografia computadorizada. Os médicos tentaram reanimá-lo por mais de 100 minutos, porém não conseguiram reverter o quadro. Ubiribo foi declarado morto.

Cinco procedimentos de aumento

De acordo com informações da administração da clínica aos investigadores, Ubiribo era paciente desde 2024. Ele já havia realizado cinco procedimentos de aumento peniano no estabelecimento.

As quatro primeiras aplicações ocorreram entre 2024 e 2025. Na quinta visita, em 5 de março, ele recebeu 40 mililitros de preenchimento de uma só vez.

Ainda segundo a clínica, o médico recomendou que a aplicação fosse dividida em duas sessões. No entanto, Ubiribo teria pedido que toda a quantidade fosse injetada de uma única vez.

A investigação deverá apurar se o procedimento foi realizado conforme as normas de segurança e se houve falhas na conduta médica.

O ácido hialurônico é uma substância amplamente utilizada em procedimentos estéticos. As aplicações são consideradas minimamente invasivas, mas podem apresentar riscos e complicações, como outros procedimentos médicos.