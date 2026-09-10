Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Influenciador morre após 5 procedimentos de aumento peniano

Britânico chegou a receber 40 mililitros de preenchimento de uma só vez em uma das aplicações

O Liberal

As autoridades da Tailândia abriram uma investigação sobre uma clínica de Bangcoc onde um empresário e influenciador britânico de origem nigeriana morreu após ser submetido a um procedimento de aumento peniano. Igho Ubiribo, de 43 anos, faleceu em 6 de março, horas depois de receber uma aplicação de ácido hialurônico no local.

Um legista de Londres, que analisou o caso no mês passado, apontou que a substância aplicada no procedimento provocou a morte do influenciador. O caso reacende o debate sobre os riscos de procedimentos estéticos realizados na Tailândia, um dos principais destinos de turismo médico global.

Ubiribo, conhecido como "Tiny" ou "Ego", tinha cerca de 185 mil seguidores no Instagram, conforme reportagens da imprensa britânica. Na rede social, ele compartilhava um estilo de vida luxuoso ao lado da mulher, Danielle Simba.

VEJA MAIS

image Quer aumentar o pênis? Urologista dá 'uma mãozinha' e indica 3 formas; veja!
Especialista afirma que é possível aumentar o pênis e indica as melhores formas. Se estás precisando, aproveita!

image Ex-jogador de vôlei faz cirurgia de aumento peniano: ‘parece uma garrafa pet'
Aposentado das quadras, o agora criador de conteúdo adulto Alê Siewert fez a operação em Campinas, no interior de São Paulo

image Ex-BBB Wagner Santiago realiza aumento peniano pela terceira vez
A intervenção foi realizada por especialista em harmonização íntima masculina

Segundo o relatório forense britânico divulgado em agosto, Igho Ubiribo recebeu a aplicação de preenchimento com ácido hialurônico. Após o procedimento, enquanto recebia uma massagem, ele reclamou de dores no peito e desmaiou.

Ele foi levado de ambulância para um hospital. A equipe médica suspeitou de uma embolia pulmonar, mas o empresário perdeu a consciência antes de realizar uma tomografia computadorizada. Os médicos tentaram reanimá-lo por mais de 100 minutos, porém não conseguiram reverter o quadro. Ubiribo foi declarado morto.

Cinco procedimentos de aumento

De acordo com informações da administração da clínica aos investigadores, Ubiribo era paciente desde 2024. Ele já havia realizado cinco procedimentos de aumento peniano no estabelecimento.

As quatro primeiras aplicações ocorreram entre 2024 e 2025. Na quinta visita, em 5 de março, ele recebeu 40 mililitros de preenchimento de uma só vez.

Ainda segundo a clínica, o médico recomendou que a aplicação fosse dividida em duas sessões. No entanto, Ubiribo teria pedido que toda a quantidade fosse injetada de uma única vez.

A investigação deverá apurar se o procedimento foi realizado conforme as normas de segurança e se houve falhas na conduta médica.

O ácido hialurônico é uma substância amplamente utilizada em procedimentos estéticos. As aplicações são consideradas minimamente invasivas, mas podem apresentar riscos e complicações, como outros procedimentos médicos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Viralizou

SEXO E RELACIONAMENTO
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ESPETÁCULO

Com 30 anos de carreira, Joelma estreia no Rock in Rio com participação de Viviane Batidão

Cantora paraense se apresenta no Palco Sunset neste domingo (13), último dia do festival

12.09.26 8h00

IXI!

VÍDEO: MC Livinho se irrita após fãs de Belém cobrarem diretamente reembolso de show

O artista se pronunciou nos Stories do Instagram na manhã desta sexta-feira (11)

11.09.26 18h33

ARTE

Belém recebe pela terceira vez mostra itinerante da Bienal de São Paulo no MA

Exposição abre em 25 de setembro e reúne trabalhos de dez artistas no Palácio Antônio Lemos

11.09.26 18h32

EVENTO GRATUITO

Carimbó ocupa a Feira do Açaí para celebrar 12 anos de patrimônio; confira as atrações

Programação gratuita neste domingo (13) reúne mestres, grupos e artistas, com roda a partir das 18h30 e ato pela retomada da salvaguarda

11.09.26 18h05

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Juliano Cazarré rebate crítica de Edu Moscovis sobre violência: ‘Eu não falei isso’

Durante entrevista, Moscovis discordou do posicionamento de Cazarré em relação à segurança de homens e mulheres no Brasil

12.09.26 10h35

ESPETÁCULO

Com 30 anos de carreira, Joelma estreia no Rock in Rio com participação de Viviane Batidão

Cantora paraense se apresenta no Palco Sunset neste domingo (13), último dia do festival

12.09.26 8h00

denúncia

Rodrigo Bocardi é acusado de extorsão; SBT diz 'avaliar medidas'

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após um vídeo publicado por Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, no início de setembro

10.09.26 20h22

revelação

Roberta Miranda revela como descobriu que não era filha biológica da mulher que a criou

Artista relembrou a conversa com a mãe adotiva e a versão do irmão sobre a sua origem. Ela explicou que foi 'roubada' da maternidade

10.09.26 15h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda